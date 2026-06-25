كايسيدو: تشيلسي كان حلمي بسبب كانتي.. وهذا طلبي الأول من وكيل أعمالي

كشف موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي عن أسباب دعمه للبلوز منذ صغره، مؤكدا أن إعجابه بلاعبي الارتكاز التاريخيين كان الدافع الأكبر في مسيرته.

مويسيس كايسيدو النادي : تشيلسي تشيلسي

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي صيف 2023 قادما من برايتون وينتهي عقده مع البلوز صيف 2033.

وقال كايسيدو في تصريحات عبر موقع تشيلسي: "كنت دائمًا أشجع تشيلسي لأن نجولو كانتي كان يلعب هناك، وكان مصدر إلهامي، إلى جانبه كلود ماكيليلي".

وواصل "لم أشاهد ماكيليلي يلعب مباشرة، لكني كنت أتابع مقاطع الفيديو الخاصة به، نشأت وأنا أشاهدهم، وكانوا مصدر إلهامي لأصبح لاعب كرة قدم محترفًا".

وأردف "عندما تعاقدت مع وكيل أعمالي، سألته إن كان من الممكن أن يُحضر لي قميص تشيلسي، وبالفعل في المرة التالية التي رأيته فيها جلب لي القميص، كانت لحظة مميزة بالنسبة لي".

وأتم "كنت أتمنى أن يكون اسم كانتي مكتوبًا على ظهر القميص، لكني كنت متحمسًا للغاية لمجرد امتلاكي قميص تشيلسي".

وخاض كايسيدو مع تشيلسي 148 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.