كأس العالم - استمرار غياب حمدي فتحي وعبد المجيد عن مران منتخب مصر

الخميس، 25 يونيو 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

إصابة حسام عبد المجيد أمام نيوزيلندا

خاض منتخب مصر تدريبه بمدينة سياتل استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

شارك في المران 24 لاعبا بعد وصول البعثة من سبوكين مقر إقامتها الدائم في المونديال.

بينما خضع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بالام في الخلفية، كما خضع حسام عبد المجيد لبرنامج علاجي وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

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وذلك لليوم الثاني على التوالي.

حضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس.

وسافر منتخب مصر على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للعودة إلىمن مقر إقامة المنتخب في مدينة سبوكين الأمريكية.

وحقق الفراعنة الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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