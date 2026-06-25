كأس العالم - بورو: الهدوء أساس نجاحي.. ومواجهة الكبار تُجبرك على التطور

الخميس، 25 يونيو 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - بيدرو بورو - إسبانيا - السعودية

كشف بيدرو بورو ظهير منتخب إسبانيا، أن الاستعداد الدائم والتركيز هما سر التعامل مع ضغط الظهور في كأس العالم، مشددًا على أن مواجهة أفضل لاعبي العالم تساعده على التطور المستمر.

بيدرو بورو

النادي : توتنام هوتسبر

إسبانيا
أمريكا 2026

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة أوروجواي صباح السبت المقبل في الجولة الثالثة والختامية لمباريات دور المجموعات الخاصة بالمجموعة الثامنة.

وقال بورو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "يجب أن تكون مستعدا دائما، كما كنت في المباراة الأولى، لا تعرف أبدا متى تأتي لحظتك، والمهم أن تكون جاهزا لاستغلالها".

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وواصل "أعلم أن كثيرين يرون صعوبة الهدوء عندما تشارك لأول مرة في كأس العالم، لكني شخص يحب التركيز فيما يجب عليه فعله، أستعد لمثل هذه السيناريوهات وأتعامل معها بطبيعية".

وأردف "عندما واجهت خفيتشا كفاراتسخيليا لأول مرة لم يكن بالمستوى الذي هو عليه الآن، واليوم هو من الأفضل في العالم، الأمر نفسه مع لويس دياز الذي واجهته كثيرا في البرتغال والدوري الإنجليزي، مواجهة لاعبين كهؤلاء تجبرك على التطور، لا أنشغل كثيرا بما يُقال خارج الملعب".

وكشف "أراجع نفسي كثيرًا، وأفكر في الأخطاء لفهم كيفية تحسينها، وأعزز نقاط قوتي، كل ذلك يساعدني على تقديم المزيد للفريق".

وعن تجديد عقده مع توتنام قال: "ذهني الآن مع المنتخب وكأس العالم فقط، أردت إنهاء كل شيء قبل البداية حتى لا أتشتت".

وأتم حديثه عن لويس دي لا فوينتي مدربه في منتخب إسبانيا وقال: "تأثير دي لا فوينتي على مسيرتي كبير جدًا، منذ منتخب تحت 21 عامًا، منحني الثقة منذ البداية وسأكون ممتنًا له دائمًا".

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط بعدما تعادل أمام كاب فيردي وحقق انتصارا كبيرا أمام السعودية بالجولة الثانية.

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