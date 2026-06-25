جناح النصر يوافق على تمديد عقده

وافق عبد الرحمن غريب جناح النصر على تمديد عقده مع النادي.

وانتهى عقد غريب مع النصر بنهاية الموسم المنصرم.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن وكيل أعمال عبد الرحمن غريب أبلغ إدارة النادي بموافقة موكله الرسمية على تجديد عقده.

وأوضح التقرير أن غريب ووكيله أرسلا الموافقة الرسمية على العرض النصراوي السابق، الذي يمتد لثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون ريال، بواقع 10 ملايين ريال لكل موسم.

وشارك جناح النصر ضمن الموسم الماضي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، لعب خلالها 1091 دقيقة.

وسجل ستة أهداف، إلى جانب ست تمريرات حاسمة.

وكان غريب قريبًا من مغادرة النصر في الصيف الماضي بعد أن تقدم ناديا نيوم والعلا بطلب شراء عقده، إلا أن المعطيات تغيرت بعد إقالة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وانضم غريب إلى صفوف النصر صيف 2022 قادمًا من أهلي جدة.