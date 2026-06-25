كأس العالم - تأكد غياب نجم جنوب إفريقيا عن لقاء كندا بعد رفض تقليص عقوبته

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدمت به جنوب إفريقيا ضد إيقاف ثيمبا زواني.

وبذلك سيستمر إيقاف قائد منتخب الأولاد، وسيغيب عن مباراة دور الـ32 أمام كندا.

وحصل زواني على بطاقة حمراء أمام المكسيك وتعرض للإيقاف 3 مباريات.

وغاب بالفعل عن مباراتي الجولة الثانية والثالثة أمام التشيك وكوريا الجنوبية.

وتُعد هذه ضربة قوية للمدرب هوجو بروس ومنتخب جنوب إفريقيا قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "تيبوهو موكينا يقترب من العودة، بينما سيغيب ثيمبا زواني عن المباراة المقبلة بعد رفض فيفا الاستئناف المقدم ضد إيقافه".

وتحددت أول مباراة بشكل رسمي في دور الـ 32 بعد ختام أول ثلاث مجموعات في كأس العالم.

وحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله بعد فوزه القاتل على كوريا الجنوبية في ختام المجموعة الأولى.

وتحددت مواجهة ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية من كأس العالم.

وبذلك يلعب منتخب كندا أمام جنوب إفريقيا في دور الـ32.