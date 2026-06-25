منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران

الخميس، 25 يونيو 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

ربما يحتفل منتخب مصر بتأهله الرسمي إلى دور الـ32 من كأس العالم في الواحدة من صباح الجمعة، عقب نهاية مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد الإكوادور، وكوت ديفوار أمام كوراساو، عند الساعة 11:00 مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

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ويملك منتخب مصر 4 نقاط، ويمكنه ضمان التأهل للدور الثاني قبل مواجهة إيران في الجولة الأخيرة صباح السبت.

النقاط الأربعة التي يملكها منتخب مصر قد تؤهله لدور الـ32 في المركز الثالث، في حالة الخسارة من إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا.

كيف يتأهل الفراعنة قبل اللعب ضد إيران؟

يحتاج المنتخب المصري لعدم خسارة ألمانيا أمام الإكوادور، حتى يضمن التواجد ضمن أفضل 8 ثوالث.

وقتها سيكون أقصى ما يمكن لصاحب المركز الثالث في تلك المجموعة الوصول إليه هو النقطة الثالثة (أو أقل)، دون النظر لنتيجة مباراة كوت ديفوار

ومع وجود 3 مجموعات أخرى، لن يصل فيها صاحب المركز الثالث للنقطة الرابعة، سيضمن الفراعنة التأهل لأول مرة للدور الثاني.

إذ يملك المنتخب الكوري الجنوبي 3 نقاط في المجموعة الأولى التي انتهت مبارياتها.

ويملك منتخب اسكتلندا 3 نقاط في المجموعة الثالثة التي انتهت مبارياتها أيضا.

فيما يلعب السنغال ضد العراق مباراة الجولة الثالثة في المجموعة التاسعة، وكلاهما بلا نقاط، أي أن الفوز سيرفع رصيد المنتصر (صاحب المركز الثالث) إلى 3 نقاط فقط.

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