كأس العالم - إدوارد ميندي يغيب أمام العراق
الخميس، 25 يونيو 2026 - 11:54
كتب : FilGoal
سيفقد منتخب السنغال حارسه الأساسي إدوارد ميندي في مواجهة العراق بكأس العالم.
ويصطدم المنتخب السنغالي بنظيره العراقي صباح الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.
وذكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن ميندي سيخضع لفحوصات طبية إضافية لتقييم طبيعة إصابته بدقة، وتحديد إمكانية مشاركته في البطولة.
في الوقت نفسه، ذكرت تقارير سنغالية أن حارس أهلي جدة السعودي يعاني من إصابة في أربطة الركبة.
وأصيب ميندي خلال لقاء النرويج في الجولة الثانية، وغادر المباراة عند الدقيقة 63 بعدما اهتزت شباكه بثلاثة أهداف.
ويدخل منتخبا السنغال والعراق مباراتهما الأخيرة في المجموعة، بعد خسارة أول مباراتين أمام فرنسا والنرويج.
ويأمل كلاهما في الفوز وخطف تذكرة تأهل لدور الـ32 ضمن أفضل الثوالث.
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