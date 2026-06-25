كأس العالم - تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ32.. والتي ودعت

الخميس، 25 يونيو 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

مع نهاية مباريات المجموعات الثلاثة الأولى بكأس العالم، والجولة الثانية لـ9 مجموعات، ضمن 13 منتخبا تواجدها في دور الـ32.

بينما فقدت 7 منتخبات فرصها تماما في بلوغ هذا الدور ولو من ضمن أفضل الثوالث.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مدير منتخب إيران: مواجهة مصر؟ أتمنى ألا يعتمد مصيرنا على الحسابات المعقدة كأس العالم - مدافع السعودية جاهز لمواجهة كاب فيردي كأس العالم - أوتشوا: اختتمت فصلا جميلا في مسيرتي المهنية كأس العالم - مدرب باراجواي ينتقد فترات الاستراحة

ويستعرض FilGoal.com المنتخبات التي ضمنت التأهل والمنتخبات التي ودعت البطولة.

المكسيك وجنوب إفريقيا (المجموعة الأولى)

سويسرا وكندا والبوسنة (المجموعة الثانية)

البرازيل والمغرب (المجموعة الثالثة)

أمريكا (المجموعة الرابعة)

ألمانيا (المجموعة الخامسة)

فرنسا (المجموعة التاسعة)

النرويج (المجموعة التاسعة)

الأرجنتين (المجموعة العاشرة)

كولومبيا (المجموعة 11)

منتخبات فقدت فرصها

التشيك (المجموعة الأولى)

قطر (المجموعة الثانية)

هايتي (المجموعة الثالثة)

تركيا (المجموعة الرابعة)

تونس (المجموعة السادسة)

الأردن (المجموعة العاشرة)

بنما (المجموعة 12)

ويحسم التأهل لدور الـ32 أو توديع البطولة بالمواجهات المباشرة أولا، ثم فارق الأهداف وباقي العوامل.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - إدوارد ميندي يغيب أمام العراق كأس العالم - مدير منتخب إيران: مواجهة مصر؟ أتمنى ألا يعتمد مصيرنا على الحسابات المعقدة كأس العالم - مدافع السعودية جاهز لمواجهة كاب فيردي مواعيد مباريات الخميس 25 يونيو وفجر الجمعة.. تونس ضد هولندا وظهور إفريقي بـ 300 جنيه.. طرح تذاكر دور الـ 32 بمنطقة المشجعين في العاصمة الجديدة كأس العالم - أوتشوا: اختتمت فصلا جميلا في مسيرتي المهنية كأس العالم - مدرب باراجواي ينتقد فترات الاستراحة كأس العالم - رينار: نريد إنهاء البطولة أمام هولندا بأفضل طريقة ممكنة
أخر الأخبار
كأس العالم - إدوارد ميندي يغيب أمام العراق 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ32.. والتي ودعت ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدير منتخب إيران: مواجهة مصر؟ أتمنى ألا يعتمد مصيرنا على الحسابات المعقدة ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدافع السعودية جاهز لمواجهة كاب فيردي ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات الخميس 25 يونيو وفجر الجمعة.. تونس ضد هولندا وظهور إفريقي ساعة | في المونديال
بـ 300 جنيه.. طرح تذاكر دور الـ 32 بمنطقة المشجعين في العاصمة الجديدة 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - أوتشوا: اختتمت فصلا جميلا في مسيرتي المهنية 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب باراجواي ينتقد فترات الاستراحة 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531834/كأس-العالم-تعرف-على-المنتخبات-المتأهلة-لدور-الـ32-والتي-ودعت