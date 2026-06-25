كأس العالم - تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ32.. والتي ودعت

مع نهاية مباريات المجموعات الثلاثة الأولى بكأس العالم، والجولة الثانية لـ9 مجموعات، ضمن 13 منتخبا تواجدها في دور الـ32.

بينما فقدت 7 منتخبات فرصها تماما في بلوغ هذا الدور ولو من ضمن أفضل الثوالث.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

ويستعرض FilGoal.com المنتخبات التي ضمنت التأهل والمنتخبات التي ودعت البطولة.

المكسيك وجنوب إفريقيا (المجموعة الأولى)

سويسرا وكندا والبوسنة (المجموعة الثانية)

البرازيل والمغرب (المجموعة الثالثة)

أمريكا (المجموعة الرابعة)

ألمانيا (المجموعة الخامسة)

فرنسا (المجموعة التاسعة)

النرويج (المجموعة التاسعة)

الأرجنتين (المجموعة العاشرة)

كولومبيا (المجموعة 11)

منتخبات فقدت فرصها

التشيك (المجموعة الأولى)

قطر (المجموعة الثانية)

هايتي (المجموعة الثالثة)

تركيا (المجموعة الرابعة)

تونس (المجموعة السادسة)

الأردن (المجموعة العاشرة)

بنما (المجموعة 12)

ويحسم التأهل لدور الـ32 أو توديع البطولة بالمواجهات المباشرة أولا، ثم فارق الأهداف وباقي العوامل.

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