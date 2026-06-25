كأس العالم - مدير منتخب إيران: مواجهة مصر؟ أتمنى ألا يعتمد مصيرنا على الحسابات المعقدة

أعرب مهدي محمد نبي، مدير المنتخب الإيراني عن أمله في ألا يتوقف تأهل الفريق في كأس العالم على نتائج الفرق الأخرى والحسابات المعقدة، وذلك قبل مواجهة مصر.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات صباح السبت.

وقال محمد نبي في تصريحات لوكالة تسنيم: "وضع المنتخب قبل مواجهة مصر؟ اللاعبون ظهروا بشكل جيد في التدريبات، ولحسن الحظ لا توجد أي إصابات".

وأضاف "لا يوجد أي لاعب مهدد بالإيقاف بسبب البطاقات. الظروف جيدة، وأعتقد أن المدرب أمير قلنوي سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأتمنى أن يحدث ذلك".

وتابع "نظرا لأن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث تتأهل أيضًا في هذه النسخة من البطولة، فإن نتائج المباريات الأخرى سيكون لها تأثير".

وواصل "علينا أن نرى ما الذي سيحدث. لكن اللاعبين والجهاز الفني يبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط أمام مصر، حتى لا يتوقف مصيرنا على إذا ولكن".

وأتم "الأجواء العامة تسير بشكل جيد، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق النتيجة التي نريدها أمام مصر والتأهل إلى الدور التالي".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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