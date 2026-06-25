كأس العالم - مدافع السعودية جاهز لمواجهة كاب فيردي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية

شارك حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي في التدريبات الجماعية، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة كاب فيردي، فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ختام دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تمبكتي تمكن من المشاركة في التدريبات بعد أن خضع لفحص طبي اطمأن من خلاله الجهاز الطبي على حالته، إثر شعوره بآلام في القدم بعد مواجهة إسبانيا التي خسرها الأخضر 0ـ4.

وكان المنتخب السعودي أعلن، الثلاثاء، عدم مشاركة تمبكتي في التدريبات بسبب تلك الآلام، قبل أن تتحسن حالته وتسمح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

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وعلى صعيد متصل، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، طبقّوا خلالها مران الإحماء ثم تمارين الاستحواذ على الكرة.

وأعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخلله مناورة فنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

وواصل عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي المُعد له تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر مساء الخميس بتوقيت هيوستن استعداداته لمواجهة منتخب كاب فيردي بحصة تدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو بمدينة هيوستن، وستكون الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.

وبدأ المنتخب مشواره بالتعادل مع أوروجواي قبل الخسارة برباعية من إسبانيا.

فيما يختتم المجموعة بملاقاة كاب فيردي، فجر السبت، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

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