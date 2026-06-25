بـ 300 جنيه.. طرح تذاكر دور الـ 32 بمنطقة المشجعين في العاصمة الجديدة

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر حضور مباريات دور الـ 32 بمنطقة المشجعين "فان زون" في العاصمة الجديدة.

وكان قد تم إرجاء تشغيل منطقة المشجعين والاعتذار عن عدم استقبال الزوار خلال مباراة مصر ضد إيران ولمدة 48 ساعة.

ويأتي ذلك بسبب توقيت المباراة في تمام السادسة صباحا بتوقيت مصر وهو ما يؤثر على كفاءة الرؤية.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر حضور دور الـ 32 بمنطقة المشجعين مقابل 300 جنيه.

ويستطيع المشجع حضور كافة مباريات دور الـ 32 مقابل 300 جنيه.

وتعود منطقة المشجعين لاستقبال الجماهير بداية من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية.

وأصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بيانا بخصوص منطقة المشجعين الـ Egyptian Fan Zone (EFZ) بشأن مواجهة مصر ضد إيران وعدم استقبال مشجعين خلال اللقاء.