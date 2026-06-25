كأس العالم - أوتشوا: اختتمت فصلا جميلا في مسيرتي المهنية

أبدى جييريمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك فخره بإنهاء مسيرته مع المنتخب عبر المشاركة السادسة في كأس العالم 2026.

وشارك أوتشوا كبديل في فوز المكسيك على التشيك بنتيجة 3-0 والتأهل بالعلامة الكاملة لدور الـ 32.

جييريمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك عبر التلفزيون المكسيكي: "مباراتي الأولى مع المنتخب في ملعب أزيتكا، والأخيرة أيضا على نفس الملعب، اختتمت فصلا جميلا في مسيرتي المهنية، شكرا لكم جميعا".

وأضاف "أعتقد حقا أن أهم شيء هو الحفاظ على الهدوء. يتمتع الفريق بهذه العقلية، إلى جانب التواضع. وقبل كل شيء، نحن فريق مجتهد للغاية".

وتابع "لسنا راضين عما حققناه حتى الآن، وذلك لأننا وضعنا هذه الأهداف لأنفسنا. نتقدم خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى".

وأتم "المباراة القادمة هي الأهم بالنسبة لنا الآن، ونأمل أن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة لنقدم أداءً مميزا".

وسبق أن ألمح الحارس المخضرم البالغ 40 عاما اعتزاله بعد نهاية كأس العالم 2026.





























ولأول مرة لا يخسر المستضيف أي مباراة في دور المجموعات منذ ألمانيا في نسخة 2006.

وأصبح منتخب المكسيك ثاني مستضيف يحقق العلامة الكاملة بدون استقبال أي هدف في دور المجموعات منذ إيطاليا في 1990.

والتكريم هو منح جييريمو أوتشوا الحارس الأسطوري فرصة المشاركة في الدقائق الأخيرة كبديل بعد حسم المباراة.

ومُنح المخضرم "شارة الإرث" التي يمنحها فيفا للاعبين الذين شاركوا في 5 نسخ أو أكثر من كأس العالم.

وأصبح أوتشوا أكبر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما متفوقا على رافائيل ماركيز بعمر 39 عاما و139 يوما.

كما تواجد في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في كأس العالم عمرا والتي يتصدرها عصام الحضري بعمر 45 عاما و161 يوما.

مكسب مزدوج للمكسيك صدارة وظهور تاريخي والآن سينتظرون ثالث المجموعة الثالثة والتي يحتلها اسكتلدا حتى الآن في انتظار التأكد من هوية المتأهل.