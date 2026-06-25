كأس العالم - مدرب باراجواي ينتقد فترات الاستراحة

انتقد جوستافو ألفارو مدرب باراجواي قرار فرض فترات الاستراحة في مباريات كأس العالم، مؤكدا أنها تؤثر سلبا على إيقاع اللعب.

وهاجم المدرب الأرجنتيني طول مدة التوقفات، مشيرا إلى أنها حرمت فريقه من العودة في مباراة الخسارة 4-1 أمام الولايات المتحدة، كما أوقفت الزخم خلال الفوز على تركيا.

وقال ألفارو في مؤتمر صحفي: "هذه ليست مجرد فترات لشرب المياه، أنا أحب الاستمرارية، كرة القدم تعتمد على الاستمرارية وهذا يتم كسره".

وأضاف "يجب استخدام تلك الفترات في الحالات القصوى فقط وباتفاق بين الفريقين".

وأوضح "نلعب وكأن المباراة أصبحت 4 أشواط بدلا من شوطين".

وتابع "في الماضي كان يمكن الاتفاق قبل المباراة وفقا للظروف، لكن الآن الأمر إجباري ولا يمكن مناقشته".

واختتم تصريحاته "هدفنا التأهل للدور التالي، اللاعبون لديهم الروح والإصرار لتحقيق ذلك".

وكان ألفارو قد انتقد سابقا ارتباط تلك الفترات بالجوانب التجارية، كما أبدى اعتراضه على ارتفاع أسعار التذاكر.

في المقابل، دافع جياني إنفانتينو رئيس فيفا عن تطبيق فترات الاستراحة، مؤكدا أنها لأسباب رياضية بحتة.

ويستعد منتخب باراجواي لمواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، سعيا لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في مباراتين متتاليتين بكأس العالم.

ويحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صدارة المجموعة، بينما ودعت تركيا المنافسات، ليتنافس منتخبا باراجواي وأستراليا على المركز الثاني.