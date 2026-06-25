كأس العالم - رينار: نريد إنهاء البطولة أمام هولندا بأفضل طريقة ممكنة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 08:46

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - تونس

شدد إيرفي رينار مدرب تونس على ضرورة ظهور فريقه بصورة مشرفة في ختام مشواره بكأس العالم، عندما يواجه هولندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وودعت تونس البطولة بعد خسارتين في المجموعة، الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1، والثانية ضد اليابان برباعية دون رد.

وقال رينار في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "علينا إنهاء البطولة بأفضل طريقة ممكنة".

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وأضاف "كرة القدم تتطلب فخرا، حتى في الظروف الصعبة، ويجب أن نواجه المواقف بكرامة حتى النهاية".

وتابع "آمل أن نحافظ على هذا الفخر وهذه الكرامة أمام منتخب كبير مثل هولندا".

وأوضح رينار أنه تلقى عرض تدريب تونس أثناء تواجده في السنغال لمتابعة البطولة، عقب إقالة المدرب السابق.

وواصل "كأس العالم حدث استثنائي، وأنا محظوظ بالتواجد هنا، حتى لو كانت الفترة قصيرة".

واختتم رينار تصريحاته "لا تزال أمامنا مباراة، وإذا ظهرنا بشكل قوي أمام هولندا فسيكون ذلك مكافأة جيدة".

وكان المنتخب التونسي قد دخل البطولة دون استقبال أي أهداف في التصفيات، قبل أن تهتز شباكه 9 مرات خلال مباراتين.

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