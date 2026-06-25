كأس العالم - مؤتمر كومان: لا نخشى أي منافس.. ونركز على صدارة المجموعة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 08:34

كتب : FilGoal

هولندا ضد السويد

شدد رونالد كومان مدرب هولندا على أن فريقه لا يخشى أي منافس محتمل في الأدوار الإقصائية، مؤكدا أن الهدف هو إنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وحال تصدر منتخب هولندا مجموعته سيواجه المغرب في دور الـ32.

وقال كومان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "لا يهمني من نواجه، نريد الذهاب بعيدا في البطولة".

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وأضاف "نحترم جميع المنافسين، لكننا لا نخشى أي فريق لأننا نؤمن بقوتنا".

وتابع "نركز على كل مباراة بشكل منفصل، وعلينا أن نكون مستعدين للفوز على أي منافس".

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما ضمن الأخير الخروج من البطولة.

واستهلت هولندا مشوارها بالتعادل 2-2 أمام اليابان، قبل الفوز الكبير على السويد بنتيجة 5-1.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع اليابان، لكن بفارق الأهداف المسجلة.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب دون نقاط.

وتقام المباراة بين هولندا وتونس فجر الجمعة في كانساس سيتي.

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