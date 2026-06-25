كأس العالم - مدرب كندا: علينا التعلم سريعا بعد الخسارة من سويسرا

الخميس، 25 يونيو 2026 - 08:27

كتب : FilGoal

جيسي مارش

شدد جيسي مارش مدرب منتخب كندا على ضرورة تعلم فريقه سريعا بعد الخسارة أمام سويسرا في ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب كندا بنتيجة 2-1 أمام سويسرا، ليفقد فرصة إنهاء المجموعة في الصدارة وخوض مباراة دور الـ32 على أرضه.

واحتاج منتخب كندا للتعادل فقط من أجل الصدارة، لكنه استقبل هدفين في الشوط الثاني قبل تقليص الفارق متأخرا.

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وقال مارش في تصريحاته عقب المباراة: "سويسرا فريق قوي ويمتلك خبرات كبيرة، وقد ظهر ذلك في المباراة".

وأضاف "علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا النوع من المنافسين، وأن نفعل ذلك بسرعة".

وتابع "نحن في الأدوار الإقصائية، وهو ما كنا نريده منذ البداية".

وواصل "نريد اللعب بجرأة واستغلال السرعة، لكن في اللحظات الكبيرة نتراجع قليلا، علينا أن نكون أكثر شجاعة".

ويستعد منتخب كندا لمواجهة جنوب إفريقيا دور الـ32 في لوس أنجلوس، بعدما خاض جميع مباريات دور المجموعات على أرضه.

واختتم مارش تصريحاته "كنا نريد البقاء هنا، لكن لا تزال أمامنا فرصة كبيرة وسنكون مستعدين بشكل أفضل".

وسجل روبن فارجاس هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف يوهان مانزامبي الهدف الثاني.

وقلص بروميس ديفيد الفارق بعد مشاركته مباشرة، وكاد أليستير جونسون أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع.

وفشل منتخب كندا في تحقيق أي فوز على المنتخبات الأوروبية في كأس العالم خلال 7 مباريات.

كأس العالم كندا جيسي مارش
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