حصد منتخب المكسيك العلامة الكاملة بفضل فوزه على نظيره التشيكي بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

اللقاء الذي أقيم على ملعب أزتيك في المكسيك شهد ثنائية أصحاب الأرض بتوقيع ماتيو تشافيز وخوليان كينيونيس وألفارو فيدالجو.

اللقاء شهد تاريخ وتكريم للكرة المكسيكية على أرض الملعب.

عندما سئل خافيير أجيري المدير الفني لـ المكسيك في المؤتمر الصحفي: "نعلم جيداً أنها مباراة بالغة الأهمية، فالفوز بها سيصنع التاريخ"، رافضا التفكير في إمكانية مشاركة جييريمو أوتشوا.

التاريخ هو تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات لأول مرة بتاريخ التري في كأس العالم والتأهل بالعلامة الكاملة.

ولأول مرة لا يخسر المستضيف أي مباراة في دور المجموعات منذ ألمانيا في نسخة 2006.

وأصبح منتخب المكسيك ثاني مستضيف يحقق العلامة الكاملة بدون استقبال أي هدف في دور المجموعات منذ إيطاليا في 1990.

والتكريم هو منح جييريمو أوتشوا الحارس الأسطوري فرصة المشاركة في الدقائق الأخيرة كبديل بعد حسم المباراة.

ومُنح المخضرم "شارة الإرث" التي يمنحها فيفا للاعبين الذين شاركوا في 5 نسخ أو أكثر من كأس العالم.

وأصبح أوتشوا أكبر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما متفوقا على رافائيل ماركيز بعمر 39 عاما و139 يوما.

كما تواجد في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في كأس العالم عمرا والتي يتصدرها عصام الحضري بعمر 45 عاما و161 يوما.

مكسب مزدوج للمكسيك صدارة وظهور تاريخي والآن سينتظرون ثالث المجموعة الثالثة والتي يحتلها اسكتلدا حتى الآن في انتظار التأكد من هوية المتأهل.

الظهور السادس له في المونديال 6️⃣🤩 أوتشوا يـشارك مع منتخب المكسيك كـبديل بعمر 40 عامًا ليلعب رسميًا سادس كأس عالم في مسيرته الكروية 🇲🇽🧤#كأس_العالم pic.twitter.com/YfHVB0vjU6 — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2026

التشكيل

بدأ جيلبرتو مورا اللقاء أساسيا وأصبح أصغر لاعب شاب يبدأ أساسيا بقميص منتخب المكسيك في كأس العالم بعمر 17 عاما و253 يوما.

ولم يدفع خافيير أجيري المدير الفني للمكسيك بالحارس المخضرم جييريمو أوتشوا الذي يخوض آخر كأس عالم له.

في المقابل أجرى ميروسلاف كوبك أكثر من تغيير على تشكيل التشيك خاصة في الهجوم فدفع بـ آدم هولزيك بمفرده في الهجوم بدلا من باتريك تشك.

وصف المباراة

في الدقيقة 8 مرت تصويبة دينيس فيسنسكي بجوار القائم الأيسر لمرمى راؤول رانخيل حارس المكسيك.

فرصة وحيدة جاءت في الشوط الأول من بين 11 تسديدة للمنتخبين لم يشكلا أي خطورة.

في الشوط الثاني تلقى ماتيو تشافيز تمريرة من لويس رومو، انطلق بها ومر من مدافع التشيك وانفرد وسدد على يمين الحارس معلنا التقدم في الدقيقة 55.

هدف هو الدولي الأول لتشافيز بقميص منتخب المكسيك.

وبعد 6 دقائق استغل كينيونيس خطأ المدافع خلال التشتيت داخل الـ 6 ياردات وسجل في الشباك ثاني الأهداف.

وأصبح كينيونيس ثاني لاعب يسجل هدفين للمكسيك في كأس العالم منذ خافيير هيرنانديز في 2010.

وفي الدقيقة 90+4 أضاف ألفارو فيدالجو في الثالث بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.