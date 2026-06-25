حسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله إلى دور الـ 32 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المكسيك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وتجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث في انتظار حسم ترتيب أصحاب أفضل مركز ثالث لمعرفة مصيرهم من التأهل أو الخروج.

*وبالنتائج الحالية حتى الآن يلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام مصر في دور الـ 32 حال استمرت النتائج بالوضع الحالي*

ويتخطى منتخب جنوب إفريقيا دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالمشاركة الرابعة.

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قمة الجنوب إفريقية

حُسمت مواجهة الجنوب بين جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية لصالح ممثل إفريقيا.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا، فريق كندا في دور الـ 32 بشكل رسمي بعد حسم تأهله.

الانتصار الثالث

حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصاره الثالث تاريخيا في كأس العالم خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

وكانت مشاركة جنوب إفريقيا الأولى في نسخة 1998 انتهت دون أي انتصار لممثل إفريقيا.

بينما في نسخة 2002 نجح منتخب جنوب إفريقيا في تحقيق انتصاره الأول بكأس العالم بعد الفوز على سلوفينيا.

أما في نسخة 2010 فحقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على فرنسا وكان انتصاره الثاني.

الوضع كما هو عليه

للمشاركة الثالثة على التوالي يحقق منتخب جنوب إفريقيا 4 نقاط في دور المجموعات.

إذ كرر منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2002 و2010 والنسخة الحالية انتصار وتعادل وخسارة في المجموعة.

وابتسم الحظ هذه المرة لمنتخب جنوب إفريقيا بالتأهل أخيرا من دور المجموعات وبنفس النقاط الأربعة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من منتخب كوريا بحثا عن التسجيل المبكر.

وكاد لي كانج أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة لكنها مرت بجوار قائم رونوين ويليامز.

وأطلق ماسيكو تصويبة قوية في الدقيقة 39 ولكن جاءت فوق العارضة بقليل.

وأشرك مدرب كوريا، سون هيونج مين مع بداية الشوط الثاني لتنشيط الجبهة الهجومية.

وظهر منتخب جنوب إفريقيا بشكل هجومي في الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التأهل.

وترجم ماسيكو في ترجمة هجوم جنوب إفريقيا في الدقيقة 63 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحسمت منتخبات المكسيك وجنوب إفريقيا تأهلها من المجموعة بينما تنتظر كوريا الجنوبية موقفها من التأهل وفقا لترتيب المجموعات الأخرى.