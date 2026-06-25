كأس العالم - بعد 983 يوما.. نيمار يعود لقيادة البرازيل

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:32

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - نيمار - منتخب البرازيل

عاد نيمار لتمثيل منتخب البرازيل مجددا بعد فترة غياب وصلت إلى 983 يوما.

نيمار

النادي : سانتوس

البرازيل

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وشارك نيمار كبديل أمام اسكتلندا في الدقيقة 76 بدلا من ماتيوس كونيا بعد أن غاب المباراتين السابقتين بسبب الإصابة.

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وعاد نيمار للمشاركة في المباريات مع منتخب البرازيل بعد غياب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام أوروجواي في 17 أكتوبر 2023.

ومنذ تلك الإصابة لم يلعب نيمار أي مباراة مع منتخب البرازيل.

وبات نيمار رابع برازيلي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم.

وسبق وأن لعب كل من دجالما سانتوس وكافو وبيليه 4 نسخ مع البرازيل.

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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نيمار البرازيل
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