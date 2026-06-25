تشكيل كأس العالم - مورا أصغر مكسيكي في المونديال.. وهولزيك يقود هجوم التشيك

الخميس، 25 يونيو 2026 - 03:44

كتب : FilGoal

جيلبرتو مورا - المكسيك

يبدأ جيلبرتو مورا في خط وسط المكسيك لمواجهة التشيك في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أزتيك في المكسيك في الرابعة فجرا بصافرة أرجنيتينة من يائيل فالكون.

وأصبح مورا أصغر لاعب شاب يبدأ أساسيا بقميص منتخب المكسيك في كأس العالم بعمر 17 عاما و253 يوما.

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ولم يدفع خافيير أجيري المدير الفني للمكسيك بالحارس المخضرم جييريمو أوتشوا الذي يخوض آخر كأس عالم له.

في المقابل أجرى ميروسلاف كوبك أكثر من تغيير على تشكيل التشيك خاصة في الهجوم فدفع بـ آدم هولزيك بمفرده في الهجوم بدلا من باتريك تشك.

وجاء تشكيل التشيك

حراسة المرمى: ماتي كوفار

الدفاع: روبن هارنيك – لاديسلاف كريتشي – توماس هولس

الوسط: فلاديمير سوفال - لوكاس سيرف – مايكل سادليك - ديفيد دوديرا

الهجوم: دينيس فيسنيسكي – آدم هولزيك - فايل سوليتش

فيما جاء تشكيل المكسيك

حراسة المرمى: راؤول رانخيل

الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – إسرائيل رييس – ماتيو تشافيز

الوسط: إدسون ألفاريز – لويس رومو – جيلبرتو مورا

الهجوم: خوليان كينيونيس – جييريمو مارتينيز – روبرتو ألفارادو

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ 32 من كأس العالم بعد الفوز في أول مباراتين على حساب جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.

فيما يحتل منتخب التشيك المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع جنوب إفريقيا.

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