واصل فينيسيوس جونيور تألقه مع منتخب البرازيل في كأس العالم وسجل هدفين جديدين في البطولة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد نيمار النادي : سانتوس البرازيل

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وحسم منتخب السامبا صدارة المجموعة بعد الوصول للنقطة السابعة وبفارق الأهداف عن المغرب.

وافتتح فينيسيوس التسجيل مبكرا في الدقيقة 7 قبل أن يسجل في الدقيقة 22 ويتم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، وقبل ختام الشوط الأول سجل هدفه الثاني في الدقيقة 48.

واختتم ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة 60.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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الأب الروحي

عادت ثنائية فينيسيوس وكارلو أنشيلوتي من جديد ليتألق نجم منتخب البرازيل بعد موسم صعب مع ريال عقب رحيل المدرب الإيطالي.

واجتمع أنشيلوتي مع فينيسيوس من جديد لكن هذه المرة في منتخب البرازيل.

ودائما ما يعتبر فينيسيوس، المدرب الإيطالي "الأب الروحي" بالنسبة له بسبب تأثيره القوي عليه داخل وخارج الملعب.

وبعد تسجيل فينيسيوس هدفين رفع رصيده إلى 4 أهداف في هذه النسخة وساهم في 11 هدفا خلال 13 مباراة مع البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي.

وسجل فينيسيوس 7 أهداف بينما صنع 4 آخرين مع أنشيلوتي في تدريب البرازيل.

أما على مستوى ريال مدريد فلعب فينيسيوس 198 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي وساهم في 157 هدفا.

وسجل فينيسيوس 90 هدفا وصنع 67 آخرين.

وبات فينيسيوس خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف تحت قيادة أنشيلوتي.

ووصل فينيسيوس للهدف رقم 97 بعدما تخطى كاكا صاحب الـ 95، بينما يحتل فيليبو إنزاجي الصدارة برصيد 161 هدفا يليه كريم بنزيمة 121 ثم كريستيانو رونالدو 112 وأخيرا أندريه شيفتشينكو بـ 103 هدفا.

لقب سادس؟

وسجلت البرازيل ثلاثة أهداف في مباراتين متتاليتين في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

بات فينيسيوس جونيور خامس لاعب يسجل لمنتخب البرازيل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث في نفس النسخة.

وحدث ذلك سابقا في 3 نسخ سابقة وكانت المفارقة تتويج البرازيل باللقب وقتها.

وكان أول من حقق ذلك الرقم جازينيو في نسخة 1970 ثم روماريو نسخة 1994 وأخيرا رونالدو وريفالدو بنسخة 2002.

عودة نيمار

عاد نيمار أخيرا للمشاركة في المباريات مع منتخب البرازيل بعد غياب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام أوروجواي في 17 أكتوبر 2023.

ومنذ تلك الإصابة لم يلعب نيمار أي مباراة مع منتخب البرازيل.

وبات نيمار رابع برازيلي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم.

وسبق وأن لعب كل من دجالما سانتوس وكافو وبيليه 4 نسخ مع البرازيل.

ترتيب المجموعة

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وصف المباراة

منذ انطلاق اللقاء وهيمن منتخب البرازيل مبكرا بحثا عن التقدم وحسم صدارة المجموعة.

واستغل فينيسيوس جونيور خطأ دفاع اسكتلندا واقتنص الكرة بمراوغة ناجحة لحارس المرمى ليسجلها في الشباك الحالية في الدقيقة السابعة.

وأضاف فينيسيوس هدفا جديدا في الدقيقة 22 بعد تدخل على مدافع اسكتلندا وسددها داخل الشباك، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب خطأ في استخلاص الكرة.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من الشوط تراجع منتخب البرازيل مع تكثيف اسكتلندا للهجوم بحثا عن التعادل.

ولم ينتظر فينيسيوس الشوط الثاني، وسجل هدفا جديدا لكن محتسب هذه المرة في الدقيقة 49.

ونجح ماتيوس كونيا في الدقيقة 60 من استغلال تسديدة برونو جيماريش ليسجل ثالث أهداف السيليساو.

ودفع أنشيلوتي بالثنائي فابينو وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 65 بدلا من كاسيميرو ولوكاس باكيتا.

وشهدت الدقيقة 76 مشاركة نيمار بدلا من ماتيوس كونيا.

واختتم أنشيلوتي تبديلات بالدفع بالثنائي أليكس ساندرو وإندريك في الدقيقة 82 بدلا من دوجلاس سانتوس ورايان.

المنافس المقبل

ينتظر منتخب البرازيل وصيف المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

ويحتل منتخب اليابان الوصافة في الوقت الحالي قبل انطلاق الجولة الختامية.

ويلعب منتخب اليابان أمام السويد بينما تواجه هولندا منتخب تونس.

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