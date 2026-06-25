رئيس نادي الرياض: أي ناد يتمنى تريزيجيه.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات

تحدث بندر المقيل رئيس نادي الرياض السعودي بشأن تقارير مفاوضات ناديه مع محمود تريزيجيه لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

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ويسعى نادي الرياض لتدعيم صفوفه بضم تريزيجيه قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقال بندر المقيل عبر قناة النهار: "تريزيجيه لاعب موهوب ويتمناه أي فريق، لكن الآن المنتخبات العربية مشغولة بمباريات كأس العالم، وحتى الآن لا يوجد أي شيء".

وشدد "بالتأكيد أي ناد يتمنى لاعب بجودة تريزيجيه، وبعد مشاركات كأس العالم لكل حادث حديث".

وتابع "هناك متسع من الوقت قبل الموسم الجديد، وأي لاعب مشارك في كأس العالم يجب علينا مساعدتهم على تركيزهم في المحفل العالمي، ونحن نفخر بمنتخباتنا العربية".

وأضاف "لن أتحدث عن تواصلنا مع الأهلي أو جس نبض أو غيره لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب".

واختتم رئيس الرياض تصريحاته "حتى لو كانت عندنا نية لضم تريزيجيه أو غيره من اللاعبين المصريين، فلن نتحدث عن ذلك الآن لأن الوقت ليس مناسبا".

وأفادت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.