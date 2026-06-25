كأس العالم - لوبتيجي: فخور بأداء لاعبي قطر.. ونأسف لما حدث

الخميس، 25 يونيو 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

لوبتيجي - مدرب قطر

عبر جولين لوبتيجي مدرب قطر، عن فخره بسلوك اللاعبين وأدائهم في مباراة البوسنة.

وخسر منتخب قطر أمام البوسنة بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية بكأس العالم.

وقال لوبتيجي في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس: "قدما عطاء جيدا في المباراة، البداية لم تكن جيدة وسجلوا هدفين في بداية المباراة."

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وتقدم منتخب البوسنة بهدفين في الدقيقتين 29، و34، فيما قلص حسن الهيدوس الفارق في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أضاف منتخب البوسنة الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وتابع مدرب قطر "في الشوط الثاني، كنا أفضل وسيطرنا على الكرة، وأظهرنا أننا نتحلى بما يكفي بالروح التنافسية، وأتيحت لنا فرصتين أو 3 فرص لم نترجمهم إلى أهداف."

وأكمل "الهدف الثالث كانت الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم في الشوط الثاني، بعدما هيمنا عليه، وكان علينا أن نسرع من نسق الهجمات."

وأضاف "بعد استقبالنا للهدف الثالث، تعرضنا لإصابات، وكنا بحاجة لتسجيل هدفين."

وأشاد بلاعبيه "بذلنا قصارى جهدنا، أنا فخور بسلوك اللاعبين وأدائهم، حصلنا على الكثير من الفرص ولم نترجمهم إلى أهداف."

وأتم "نحن في كأس العالم ولا يجب أن نرتكب أخطاءً، نأسف لما حدث."

وودع منتخب قطر كأس العالم من دور المجموعات بعدما توقف رصيده عند نقطة وحيدة.

أما منتخب البوسنة فاحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، في انتظار موقف ثوالث المجموعات الأخرى.

وتتأهل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث من المجموعات الـ 12 بكأس العالم.

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