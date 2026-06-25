صدارة استثنائية

تصدر المنتخب السويسري المجموعة الثانية في كأس العالم بعد الفوز أمام كندا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم منتخب سويسرا بهدفين لـ روبن فارجاس في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، ثم أضاف زميله يوهان مانزامبي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ورفع مانزامبي رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 3 أهداف ليصارع على قائمة الهدافين.

فيما سجل هدف كندا الوحيد، البديل بروميس ديفيد في الدقيقة 74.

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

فيما احتل منتخب كندا المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف أمام البوسنة والهرسك، ولكل منهما 4 نقاط.

وحقق منتخب البوسنة الفوز أمام قطر بنتيجة 3-1 ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

وتعد تلك المرة الثانية في التاريخ التي يتصدر فيها منتخب سويسرا مجموعته.

وسبق أن تصدر منتخب سويسرا مجموعته في كأس العالم 2006 برصيد 7 نقاط دون أن تهتز شباكه، وهي المرة الوحيدة قبل تصدر مجموعته في نسخة 2026.

ونجح منتخب سويسرا في تجاوز دور المجموعات للمرة السادسة من آخر 7 مشاركات له في كأس العالم.

وبلغ منتخب سويسرا الدور ربع النهائي في 3 بطولات أعوام (1934، 1938، و1954).

ولم يودع سويسرا دور المجموعات سوى في 4 نسخ، آخرهم في مونديال 2010.

وأوقف منتخب سويسرا انتصارات كندا في فانكوفر.

وتلقى منتخب كندا تلقى هزيمة على ملعبه "بي سي بليس" في فانكوفر بعد 5 انتصارات متتالية سجل خلالهم 23 هدفا واستقبل هدفين.

وتعد تلك المرة السادسة على التوالي التي لا يخسر فيها منتخب سويسرا أمام فرق كونكاكاف (3 فوز - 3 تعادلات).

كما فشل منتخب كندا في الفوز أمام منافسه الأوروبي في كأس العالم (6 هزائم وتعادل وحيد).

ولكن نجح منتخب كندا في العبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه في مشاركته الثالثة بكأس العالم بعد نسختي 1986، و2022.

التشكيل:

سويسرا

جريجور كوبل - لوكا جاكويز - نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز - ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - جبريل سو - يوهان مانزامبي - روبن فارجاس - بريل إمبولو

كندا

ماكسيم كريبو - أليستير جونستون – لوك دي فوجيروليس – ديريك كورنيليوس – ريتشي لاريا - ماثيو شوينيير - ناثان ساليبا - تاجون بوكانان - علي أحمد - سايل لارين – جوناثان ديفيد.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة هادئة بين المنتخبين، في ظل اطمئنان المنتخبين لاقتراب تجاوزهما مرحلة المجموعات.

وشهدت الدقيقة 13 انفراد لمهاجم كندا سايل لارين ليحاول المرور من الحارس كوبل الذي تصدى وأبعد الكرة قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

وشهدت الدقيقة 31 اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد سقوط لارين إثر ركلة من تشاكا، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبين.

سدد بعدها لارين كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس السويسري.

وجاءت أبرز الهجمات الخطيرة لسويسرا في الدقيقة 33، بعد مرة مرتدة من فارجاس الذي انطلق ليلعب كرة عرضية ولكن اصطدمت بالدفاع لتصل لحارس كندا.

وسقط إمبولو مهاجم سويسرا في الدقيقة 24 داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، نجح روبن فارجاس في تسجيل هدف التقدم لسويسرا.

وواصل منتخب سويسرا خطورته، لينطلق إمبولو في هجمة مرتدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمرر الكرة إلى يوهان مانزامبي القادم من الخلف، ليسددها في الشباك مسجلا الهدف الثاني لسويسرا في الدقيقة 57.

ورفع يوهان مانزامبي رصيده التهديفي في المونديال إلى 3 أهداف متساويا مع جوناثان ديفيد مهاجم كندا، ودينيز أونداف مهاجم ألمانيا.

وأجرى مدرب كندا تبديلا في الدقيقة 74 بنزول بروميس ديفيد بدلا من تاجون بوكانان.

ومن اللمسة الأولى نجح بروميس في تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق لكندا في الدقيقة 76 بعد متابعة كرة عرضية من ناثان ساليبا مستغلا خروج الحارس الخاطئ.

ضغط المنتخب الكندي في الدقائق الأخيرة من أجل إدراك التعادل، ولكن دفاع سويسرا وحارسه كوبل تألقوا أمام الهجمات الكندية ليضمنوا الفوز لسويسرا، وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.