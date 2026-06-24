مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضين لـ بن رمضان.. وهذا هو القرار الأقرب

كشف مصدر من الأهلي عن حقيقة وصول بعض العروض العربية لشراء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق الأحمر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي تلقى عرضين من الحزم السعودي والشمال القطري للتعاقد مع بن رمضان".

وأضاف "تم إبلاغ اللاعب بالعروض واللاعب رحب بها وذلك في حالة إن الأهلي منفتح لبيعه".

وأكمل "الأهلي يرحب بالعروض خاصة أن قيمتها المالية أعلى من السعر الذي دفعه لشراء محمد علي بن رمضان".

وأتم تصريحاته "ولذلك القرار الأقرب هو الموافقة على رحيله خاصة أن بهذا القرار سيعوض النادي المبلغ الذي دفعه وسيحقق مكاسب مالية إضافية".

وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم الحالي قادما من فرينكفاروزي المجري.

وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.