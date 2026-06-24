كأس العالم - إيقاف لاعب قطر 5 مباريات بعد تدخله العنيف على لاعب كندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف عاصم ماديبو لاعب وسط منتخب قطر، عقب تدخله العنيف على لاعب منتخب كندا إسماعيل كونيه خلال منافسات كأس العالم.

وجاء الطرد في المباراة التي حقق بها منتخب كندا انتصارا كبيرا أمام قطر بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026.

وقررت اللجنة التأديبية في فيفا معاقبة اللاعب القطري وإيقافه خمس مباريات بسبب اللعب العنيف الخطير، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وتعرض كونيه لكسر في عظمتي القصبة والشظية بالساق اليسرى، ليغيب لاعب ساسولو عن بقية مباريات البطولة، بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة في فانكوفر عقب اللقاء مباشرة، حيث حرص ماديبو على زيارته في المستشفى.

ويواجه منتخب كندا نظيره سويسرا في هذه الأثناء باطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم، فيما يلتقي منتخب قطر بنظيره البوسنة والهرسك.