كأس العالم - تعديل في وقت سفر إيران إلى أمريكا قبل مواجهة مصر

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 22:35

كتب : FilGoal

إيران

يواصل منتخب إيران معاناته في كأس العالم بسبب تداعيات التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما فرضت عليه قيودا صارمة على مواعيد التنقل داخل المدن الأمريكية المستضيفة لمبارياته.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة مصر في الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات في مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب الإيراني قد اشتكى من السماح له بالسفر إلى مدينة المباراة قبل 24 ساعة فقط من انطلاق اللقاء، وهو ما أثر بشكل مباشر على راحة اللاعبين والاستعداد البدني، قبل أن يتم تخفيف هذه الإجراءات قليلًا قبل المواجهة الثالثة.

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ونقلت صحيفة آس الإسبانية ما نقلته شبكة NBC حيث أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إيران ستحصل على استثناء يسمح لها بالسفر إلى سياتل قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب مصر، في خطوة جاءت بعد تقديم شكوى رسمية إلى فيفا، عقب خوض أول مباراتين في لوس أنجلوس تحت القيود نفسها.

ورغم هذا التخفيف، سيظل المنتخب الإيراني مُلزما بالعودة إلى تيخوانا في المكسيك، حيث يقيم معسكره، فور انتهاء المباراة، والتي يُتوقع أن تنتهي قرابة الساعة العاشرة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة السابعة بنقطتين بعد التعادل مع بلجيكا ونيوزيلندا ويتصدر منتخب مصر المجموعة بأربع نقاط.

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