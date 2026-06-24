كأس العالم - بوليسيتش جاهز لمواجهة أمريكا أمام تركيا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

عاد كريستيان بوليسيتش للمشاركة في تدريبات منتخب أمريكا استعدادا لمواجهة تركيا في كأس العالم.

ويلتقي منتخب أمريكا أمام تركيا في تمام الخامسة فجر الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في كأس العالم 2026.

وضمن منتخب أمريكا تصدره للمجموعة الرابعة بعد تحقيق فوزين أمام باراجواي 4-1، وأمام أستراليا 2-0.

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فيما ودع منتخب تركيا البطولة رسميا بعد خسارتين أمام أستراليا وباراجواي.

وخرج بوليسيتش خلال الشوط الأول من مباراة باراجواي الافتتاحية.

وغاب بوليسيتش عن مواجهة أمريكا أمام أستراليا في الجولة الثانية بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال نجم المنتخب الأمريكي في تصريحات نقلتها لشبكة CBS: "أشعر أنني بحالة جيدة، انضممت إلى الفريق في اليومين الماضيين، وآمل أن ألعب دوراً مهماً غداً، بكل تأكيد."

وعن إمكانية مشاركته، قال "سأناقش الأمر مع مدربيّ والطاقم الطبي، من الواضح أنه ليس من المرجح أن ألعب 90 دقيقة كاملة مباشرةً بعد عودتي من الإصابة، ولكن سنرى ما سيحدث."

وأكمل "لم أتوقف عن التدريب، كنت أتدرب كل يوم، وبكثافة، لا أعتقد أن هذا الوقت كافٍ لفقدان لياقتي. كنت ألمس الكرة يوميًا، لذا بعد حصتين تدريبيتين، سأكون جاهزًا تمامًا."

وأضاف "أعتقد أن جميع لاعبي الفريق مستعدون لتقديم أفضل ما لديهم، لذا أعتقد أن مشاركة لاعبين آخرين ستكون أمرًا طبيعيًا بالنسبة لنا، سندعم ونشجع الجميع بنفس القدر، أيًا كان من سيحصل على فرصة اللعب غدًا، ومهما كانت القرارات. الجميع سيكون جاهزًا، وهذا يُظهر مدى قوة الفريق وعمق تشكيلته."

وتابع "لطالما آمنت بأن كل شيء ممكن، لا أعتقد أننا بحاجة إلى معجزة لنصل إلى مراحل متقدمة في كأس العالم."

وأتم "أعتقد أن لدينا فريقًا جيدًا جدًا، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك، يجب أن تسير الأمور في صالحنا."

أمريكا كريستيان بوليسيتش
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