كأس العالم - زيكو: حسام حسن غير حياتي.. وشعرت أنني أعرف صلاح منذ 100 عام

يدين مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" بالفضل إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد ظهوره اللافت في كأس العالم.

وسجل زيكو هدفا وصنع آخر أمام نيوزيلندا، وساهم في فوز مصر التاريخي الأول بكأس العالم.

وقال زيكو عبر قناة أون سبورت: "لم أكن أتخيل على الإطلاق أن أنضم إلى منتخب مصر في كأس العالم. قدمت موسما رائعا وكنت هداف بيراميدز في جميع المسابقات، ربما لم يكن الكثيرون يركزون معي، ولولا حسام حسن لما انضممت إلى المنتخب. لم أشارك في أي معسكر سابق، واختياره لي غير حياتي 180 درجة، ولو ظللت أشكره فلن أوفيه حقه".

وأضاف "أقضي معظم وقتي بين التدريبات ومع زوجتي وابني، ولا يزال يتبقى في عقدي أربعة أعوام مع بيراميدز".

وتابع "أقطاي عبد الله، لاعب إنبي، صديق مقرب لي، وهو من أبلغني بتواجدنا سويا في قائمة منتخب مصر للمعسكر الأخير قبل كأس العالم"

وكشف "حسام حسن قال لي: أنت لم تأت إلى هنا بالصدفة، كانت هناك أمور لم تكن تعمل عليها وأصبحت الآن جزءا من مستواك. اجتهد، فالكرة الآن في ملعبك. وفي مباراة روسيا أشركني وكان يجب أن أكون عند حسن ظنه".

وواصل "محمد صلاح منحني ثقة كبيرة للغاية. حتى في الشوط الأول عندما لم أكن موفقا، كان يدعمني في كل كرة. وجود صلاح داخل الملعب يمنحنا دفعة معنوية كبيرة".

وشدد "هذه أول مرة أتعامل فيها مع محمد صلاح، لكنني أشى هنا بالصدفة، كانت هناك أمور لم تكن تعمل عليها وأصبحت الآن جزءا من مستواك. اجتهد، فالكرة الآن في ملعبك. وفي مباراة روسيا أشركني وكان يجب أن أكون عند حسن ظنه".

وكشف "لم أكن أتوقع أن أبدأ مباراة البرازيل أساسيا، وعرفت ذلك قبل المباراة بيومين فقط. كانت آخر بروفة قبل كأس العالم، وكان حلمي أن أكون ضمن القائمة، لكنني لم أتخيل أن أشارك أيضا".

وأكمل "إحساس تسجيل الهدف في مباراة نيوزيلندا لا يوصف. كلنا على قلب رجل واحد، وسعيد لأننا استطعنا إسعاد الشعب المصري. المباراة كانت وكأنها تُلعب في استاد القاهرة وليس في كندا، وهذا ما أكده حسام حسن عندما قال: حرام أن نعيد الجماهير إلى منازلها وهي حزينة".

وأوضح "محمد صلاح منحني ثقة كبيرة للغاية. حتى في الشوط الأول عندما لم أكن موفقا، كان يدعمني في كل كرة. وجود صلاح داخل الملعب يمنحنا دفعة معنوية كبيرة. هذه أول مرة أتعامل فيها مع محمد صلاح، لكنني أشعر وكأنني أعرفه منذ 100 عام".

وشدد "المعنويات مرتفعة قبل مباراة إيران، خاصة بعد تعادلها ضد بلجيكا. المباراة ستكون صعبة جدا، وحتى مباراة نيوزيلندا لم تكن سهلة. نحن في قمة تركيزنا، وإن شاء الله نستطيع تحقيق شيء يسعد الشعب المصري".

وأتم تصريحاته "والدتي لا تتوقف عن الدعاء لي، وكذلك شقيقي وزوجتي وابني. لدي طقوس خاصة قبل كل مباراة، والحديث معهم يمنحني دفعة معنوية كبيرة".

وسجل زيكو 3 أهداف خلال 4 مباريات بقميص منتخب مصر، بواقع هدفين في وديتي روسيا والبرازيل، وهدف شباك نيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران صباح يوم السبت المقبل.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم، وذلك بعد التعادل مع بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى.

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