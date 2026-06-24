التشكيل - الهيدوس أساسي مع قطر.. ودجيكو يقود هجوم البوسنة

يعتمد جولين لوبيتيجي مدرب قطر على المخضرم حسن الهيدوس في مواجهة البوسنة والهرسك.

ويلعب منتخب قطر ضد البوسنة بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات.

فيما يقود المخضرم إيدين دجيكو هجوم منتخب البوسنة خلال مواجهة قطر.

وجاء تشكيل منتخب قطر لمواجهة البوسنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

الدفاع: سلطان البراكي - خوخي بوعلام - بيدرو ميجيل - جاسم جابر - عيسى لاي

الوسط: كريم بوضياف - أحمد فتحي

الهجوم: إدميلسون جونيور - أكرم عفيف - حسن الهيدوس.

فيما جاء تشكيل منتخب البوسنة والهرسك لمواجهة قطر كالتالي:

الحارس: نيكولا فاسيلي

الدفاع: ستيبان راديليتش – نيكولا كاتيتش – أرجان ماليك – سعيد كولاسيناك

الوسط: إيفان باسيتش - إيفان شونيتش - إسمير باجراكتاريفيتش

الهجوم: إرميدين ديميروفيتش - كريم ألايبيجوفيتش - إيدين دجيكو.

وتلقى منتخب قطر خسارة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة 6-0 أمام كندا، ويستعد لمواجهة البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات.

ويحتاج المنتخبان إلى الفوز من أجل الاستمرار في البطولة، حيث يمتلك كل منهما نقطة واحدة.

ويتقاسم منتخبا كندا وسويسرا صدارة الترتيب بـ 4 نقاط لكل منهما.

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