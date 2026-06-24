تشكيل كأس العالم - ديفيز على مقاعد بدلاء كندا.. و"البديل الذهبي" أساسي مع سويسرا

يلتقي منتخبا سويسرا وكندا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية في كأس العالم 2026.

ويتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 4 نقاط، ولكن يتفوق منتخب كندا بفارق الأهداف.

منتخب كندا تعادل في المباراة الأولى أمام البوسنة 1-1، قبل الفوز الكبير أمام قطر 6-0.

أما منتخب سويسرا فتعادل في الجولة الأولى أمام قطر 1-1، قبل الفوز أمام البوسنة 4-1 في الجولة الثانية.

وأجرى الأمريكي جيسي مارش مدرب كندا، تبديلين في تشكيل الفريق.

استبعد مارش الثنائي إسماعيل كوني الذي تعرض للإصابة بكسر في قدمه أمام قطر، وستيفين يوستاكيو ، فيما دفع بـ ماثيو شوينيير ،ناثان ساليبا بدلا منهما.

ويتواجد ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ على مقاعد بدلاء كندا.

وجاء تشكيل كندا كالتالي:

الحارس: ماكسيم كريبو

الدفاع: أليستير جونستون – لوك دي فوجيروليس – ديريك كورنيليوس – ريتشي لاريا

الوسط: ماثيو شوينيير - ناثان ساليبا - تاجون بوكانان - علي أحمد

الهجوم: سايل لارين – جوناثان ديفيد.

أما مورات ياكين مدرب سويسرا، فأجرى 4 تبديلات، بينهم البديل الذهبي يوهان مانزامبي الذي سجل هدفين في شباك البوسنة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 72.

ودفع مورات ياكين بـ لوكا جاكيز بدلا من سيلفان فيدمير، ويوهان مانزامبي بدلا من ميشيل ايبيشر، وجبريل سو بدلا من فابيان ريدير، بالإضافة إلى روبن فارجاس بدلا من دان ندوي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

الدفاع: لوكا جاكويز - نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - جبريل سو

الهجوم: يوهان مانزامبي - روبن فارجاس - بريل إمبولو