رومانو: صراع بين إنتر وكومو للحصول على خدمات تشالوباه

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 21:04

كتب : FilGoal

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فتح نادي تشيلسي الباب أمام رحيل مدافعه الإنجليزي تريفوه تشالوباه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تلقى النادي عرضا رسميا أوليا من كومو للتعاقد مع قلب الدفاع.

تريفوه تشالوباه

النادي : تشيلسي

وينتهي عقد تشالوباه مع تشيلسي صيف 2028.

وبحسب فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن كومو كان السباق بالتقدم بعرض رسمي لضم تشالوباه، في وقت يدرس فيه تشيلسي السيناريوهات المطروحة بشأن مستقبل اللاعب ضمن خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق.

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وكشف رومانو أن إنتر ميلان تابع موقف تشالوباه خلال الفترة الماضية، وناقش اسمه ضمن قائمة الخيارات المحتملة لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ويركز تشالوباه حاليا على مشواره الدولي وطموحه بالمشاركة في كأس العالم، في الوقت الذي تبدي فيه عدة أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا اهتمامًا بضم المدافع الإنجليزي، ما ينذر بصراع محتمل على خدماته خلال سوق الانتقالات.

وخاض تشالوباه مع تشيلسي 151 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

إنتر ميلان كومو تريفوه تشالوبا
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