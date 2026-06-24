كأس العالم – شوبير: صلاح يستحق ما وصل له

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - مصطفى شوبير

أشاد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر بقائد الفراعنة محمد صلاح، مؤكدا على أنه يستحق ما وصل له في كرة القدم.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال شوبير عبر قناة فوكس سبورت: "عندما تعاملت مع محمد صلاح في منتخب مصر تأكدت أنه يستحق كل ما وصل له وما حققه ليس من فراغ".

وأضاف "صلاح هو أول لاعب يستيقظ ويذهب لتناول الفطور وأول لاعب يذهب إلى الجيم، وذلك يجعلنا نفعل مثلما يفعل حتى نحقق ما حققه".

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وأكمل "أريد شكر صلاح بالنيابة عن الشعب المصري بالكامل، لأنه أسطورة كبيرة بالنسبة لنا وإن شاء الله نحقق الإنجاز معا في كأس العالم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران صباح يوم السبت المقبل.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم، وذلك بعد التعادل مع بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى.

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