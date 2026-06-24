سبورت: كوندي يرفض الرحيل عن برشلونة وقرر البقاء

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

قرر جول كوندي ظهير برشلونة الاستمرار مع الفريق ورفض العروض المقدمة له من الأندية الآخرى.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من إشبيلية وينتهي عقده مع الفريق صيف 2030.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن اسم كوندي خلال الأسابيع الماضية دخل في عدة نقاشات سوقية قادها المدير الرياضي ديكو مع وكلاء ووسطاء عرضوا خيارات متعددة لمركز الظهير الأيمن، إلا أن رد برشلونة كان حاسمًا لا تعاقد مع ظهير أيمن جديد طالما استمر كوندي ضمن القائمة.

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ورفض كوندي العروض المقدمة له مؤكدا انه يريد فقط الاستمرار مع برشلونة وعدم خوض تجربة جديدة.

وبناءً عليه فإن أي تغييرات محتملة في مركز الظهير الأيمن داخل برشلونة تظل معلقة على شرط يبدو بعيدًا في الوقت الراهن قرار جول كوندي بتغيير وجهته والرحيل من برشلونة.

وخاض كوندي مع برشلونة 188 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 22 آخرين.

وحقق مع برشلونة 3 دوري إسبانيا، وكأس إسبانيا مرة واحدة، والسوبر الإسباني 3 مرات.

كوندي برشلونة
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