ماركا: أهلي جدة قدم عرضا مغريا للتعاقد مع ألمادا

يرغب نادي أهلي جدة السعودي في تعزيز صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

ويحمل أهلي جدة لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أهلي جدة قدم عرضا لضم الدولي الأرجنتيني تياجو ألمادا مقابل 27 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أتليتكو مدريد يدرس العر ضالمقدم من أهلي جدة، فيما ينتظر ألمادا الانتهاء من كأس العالم لحسم مستقبله.

ويتواجد ألمادا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، والذي يدافع عن لقبه بقياده ليونيل ميسي.

وبدأ ألمادا مسيرته مع فيليز سارسفيلد، حيث خاض 45 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل انتقاله إلى أتلانتا يونايتد الأميركي.

ولعب ألمادا بقميصه مسجلاً 23 هدفاً في 77 مباراة قبل أن ينتقل إلى بوتافوجو ويتوج معه بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس

ثم لعب مع ليون الفرنسي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2030.

وعلى المستوى الدولي لعب مع منتخب الأرجنتين، 14 مباراة دولية وسجل 4 أهداف.