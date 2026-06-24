ماركا: أهلي جدة قدم عرضا مغريا للتعاقد مع ألمادا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

تياجو ألمادا

يرغب نادي أهلي جدة السعودي في تعزيز صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

ويحمل أهلي جدة لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أهلي جدة قدم عرضا لضم الدولي الأرجنتيني تياجو ألمادا مقابل 27 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
الأرجنتيني السادس.. أتلتيكو مدريد يضم تياجو ألمادا رومانو: أتليتكو مدريد يتفاوض مع بوتافوجو لضم تياجو ألمادا دي مارزيو: بنفيكا يقترب من ضم تياجو ألمادا "لا تستمع إلى كريستيانو".. ميسي يقنع ألمادا بالانتقال إلى ليون الفرنسي

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أتليتكو مدريد يدرس العر ضالمقدم من أهلي جدة، فيما ينتظر ألمادا الانتهاء من كأس العالم لحسم مستقبله.

ويتواجد ألمادا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، والذي يدافع عن لقبه بقياده ليونيل ميسي.

وبدأ ألمادا مسيرته مع فيليز سارسفيلد، حيث خاض 45 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل انتقاله إلى أتلانتا يونايتد الأميركي.

ولعب ألمادا بقميصه مسجلاً 23 هدفاً في 77 مباراة قبل أن ينتقل إلى بوتافوجو ويتوج معه بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس

ثم لعب مع ليون الفرنسي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2030.

وعلى المستوى الدولي لعب مع منتخب الأرجنتين، 14 مباراة دولية وسجل 4 أهداف.

أتلتيكو مدريد أهلي جدة تياجو ألمادا
نرشح لكم
بعد إقالته.. كونسيساو يطالب بكامل عقده مع اتحاد جدة كأس العالم – الدوسري: السعودية من أفضل فرق العالم مثل إسبانيا كأس العالم – تمبكتي: لا نحتاج إخباركم مدى قوة إسبانيا كأس العالم – دونيس: لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف إسبانيا.. والخسارة درس مهم لنا رئيس الاتحاد السعودي: يمكننا تحقيق مفاجأة أخرى كما فعلنا أمام الأرجنتين في 2022 كأس العالم - هل يجلس العويس على مقاعد بدلاء السعودية أمام إسبانيا؟ كأس العالم - مؤتمر دونيس: لا أشعر بالضغط.. ولامين يامال أكبر موهبة في العالم كأس العالم - مؤتمر دي لافوينتي: السعودية هزمت الأرجنتين.. وهذا موقف لامال وويليامز
أخر الأخبار
ماركا: أهلي جدة قدم عرضا مغريا للتعاقد مع ألمادا 13 دقيقة | سعودي في الجول
فابريزيو: جريمالدو يختار أتلتيكو.. وليفركوزن يوافق على العرض النهائي 17 دقيقة | ميركاتو
المقاولون العرب يعلن ضم ميدو جابر في صفقة انتقال حر 25 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم – مدرب توتنام السابق: تأثير زيكو ظهر أمام نيوزيلندا.. وصلاح هو الأهم 27 دقيقة | في المونديال
تقرير: تشيلسي يراقب ظهير ليدز يونايتد لتعويض كوكوريا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - مدرب إيران السابق لـ في الجول: الضغط الذهني قد يمنحنا الأفضلية أمام مصر 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان تاج لـ في الجول: قسوة النتائج فرصة لإعادة بناء منتخب تونس ساعة | في المونديال
توتنام يضم الحارس مارتن دوبرافكا ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531767/ماركا-أهلي-جدة-قدم-عرضا-مغريا-للتعاقد-مع-ألمادا