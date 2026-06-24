كأس العالم – مدرب توتنام السابق: تأثير زيكو ظهر أمام نيوزيلندا.. وصلاح هو الأهم

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

هدف مصر في نيوزيلندا - مصطفى زيكو

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم زيكو
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