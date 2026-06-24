كأس العالم - مدرب إيران السابق لـ في الجول: الضغط الذهني قد يمنحنا الأفضلية أمام مصر

كشف مجيد جلالي مدرب منتخب إيران السابق، أن منتخب بلاده عانى من ظروف صعبة خلال فترة الإعداد لكأس العالم، مشيرا إلى أن هذه التحديات قد تتحول إلى دافع ذهني قوي قبل مواجهة مصر المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026 صباح السبت المقبل.

وقال مجيد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مررنا بظروف صعبة خلال إعداد المنتخب لكأس العالم، ويواجه فريقنا حاليا مشاكل في التنقل من المكسيك إلى الولايات المتحدة قبل كل مباراة".

وواصل "إذا أخذنا هذه الأمور في الاعتبار، يمكننا القول إن ما قدمه لاعبونا في المباراة الأولى والثانية كان جيد جدا، وأعتقد أن فريقنا سيكون قادرًا على الفوز أمام مصر بفضل التركيز الذهني القوي".

وأردف "خلال فترة الإعداد على سبيل المثال، لعب منتخب مصر مباريات قوية أمام البرازيل، بينما لعب فريقنا أمام فرق الشباب في تيخوانا".

وكشف "لم تكن لدينا فترة إعداد جيدة على الإطلاق، ثم جاءت ظروف الحرب، فتوقف الدوري، ومررنا بوضع صعب للغاية".

وواصل "لكن هذه الأحداث، إلى جانب الضغوط القادمة من الولايات المتحدة، حيث كان على فريقنا السفر قبل يوم واحد فقط، ثم المغادرة دون راحة بعد المباراة، جعلت الوضع أشبه بسيفٍ ذي حدين من حيث الضغط البدني والذهني".

وأكمل "كل ذلك أثر على الفريق، وحتى في مباراتنا الأولى أمام نيوزيلندا لم نتمكن من إظهار مستوانا الحقيقي في كرة القدم، ومع ذلك، أظهر لاعبونا في مباراة بلجيكا أنهم إذا كانوا أقوياء ذهنيًا، يمكنهم تجاوز كل هذه الضغوط".

وعن منتخب مصر قال: "مصر قدمت أداءً مثاليا في الشوط الثاني أمام نيوزيلندا، ربما يحتاج هذا الفريق ونجومه الكبار إلى بعض الوقت للوصول إلى توازن أفضل مع بقية اللاعبين".

وواصل "قوة مصر الحقيقية تكمن في خطها الهجومي، وإذا نجحوا في تطوير الإبداع، فبالتأكيد يمكنهم أن يصبحوا فريقًا أفضل".

وأردف "منتخب مصر يضم بالفعل لاعبين كبارًا، محمد صلاح وعمر مرموش لاعبان كبيران قادران على أن يكونا حاسمين للغاية، وهم من يصنعان الفارق في مباريات منتخب مصر مع وجود أسماء شابة مميزة آخرين لدى المنتخب المصري".

وأتم "أعتقد أننا سنشاهد مباراة كبيرة بين مصر وإيران وكل شيء قد يحدث في المباراة وستكون مباراة هامة للبحث عن صدارة المجموعة لكلا المنتخبين".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ويتواجد منتخب إيران بالمركز الثاني بنقتطين بالتساوي مع بلجيكا، وفي المركز الأخير منتخب نيوزيلندا بنقطة واحدة.

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