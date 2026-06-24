كأس العالم - مروان تاج لـ في الجول: قسوة النتائج فرصة لإعادة بناء منتخب تونس

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 19:24

كتب : محمود حمدي

منتخب تونس

يرى مروان تاج لاعب منتخب تونس السابق أن هناك نقاط إيجابية رغم قسوة النتائج التي تعرض لها منتخب نسور قرطاج في كأس العالم.

وودع منتخب تونس كأس العالم 2026 بشكل رسمي بعد الخسارة في أول مباراتين من السويد واليابان.

وقال مروان تاج لاعب منتخب تونس السابق لـ FilGoal.com: "المسؤولية لا تقع على عاتق المدرب وحده، بل تمتد إلى المنظومة الكروية بأكملها، بداية من الاتحاد مرورا بالجهاز الفني ووصولا إلى اللاعبين".

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وأضاف "كما أن التطور الكبير الذي شهدته منتخبات مثل اليابان والسويد جعل الفارق في الإعداد والتنظيم أكثر وضوحا".

وشدد "رغم قسوة النتائج، فإن البطولة كشفت نقاط الضعف الحقيقية التي يجب العمل على معالجتها مستقبلا، سواء في التكوين، أو الإعداد البدني والنفسي، أو تحقيق الاستقرار الفني".

وأتم تصريحاته "قد تكون هذه الصدمة نقطة انطلاق لإعادة بناء منتخب تونسي أقوى خلال السنوات المقبلة".

وخسر منتخب تونس على يد السويد 5-1 بالجولة الأولى وقرر إقالة مدربه صبري لموشي.

واستعان منتخب تونس بهيرفي ريناربدلا من لموشي لكنه خسر مجددا من اليابان 4-0.

ويلتقي منتخب تونس مع هولندا صباح الجمعة على ملعب أرو هيد بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

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