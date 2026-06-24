توتنام يضم الحارس مارتن دوبرافكا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

مارتن دوبرافكا حارس توتنام

أعلن نادي توتنام هوتسبير تعاقده مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيرنلي.

ويأتي التعاقد مع دوبرافكا في ظل التغييرات التي يقودها المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي داخل الفريق، خاصة مع احتمالية رحيل الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو، بينما نال أنتونين كينسكي ثقة المدرب خلال المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي.

ورغم أن توتنام لم يكشف عن مدة العقد رسميا، فإن التوقعات تشير إلى توقيع الحارس البالغ من العمر 37 عاما على عقد يمتد لموسم أو موسمين.

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وقال دوبرافكا للموقع الرسمي للنادي: "إنها فترة مثيرة بالنسبة لي، رحلة وتجربة جديدة لي ولعائلتي. كل شيء حدث بسرعة كبيرة وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا".

وأضاف: "استمتعت دائما بمتابعة فرق دي زيربي وأعرف أسلوبه ورؤيته، كما أعرف حجم جماهير توتنام. إنه أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أستطيع الانتظار للبدء".

من جانبه، قال دي زيربي: "أنا سعيد للغاية بضم مارتن، إنه حارس يملك خبرة كبيرة وشخصية قوية، وسيضيف التوازن والقيادة وروح المنافسة داخل غرفة الملابس".

وخاض دوبرافكا 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميصي نيوكاسل يونايتد وبيرنلي، وحافظ على نظافة شباكه في 51 مباراة.

ورغم معاناة بيرنلي خلال موسم 2025-2026، فإن الحارس السلوفاكي الدولي خاض 35 مباراة ونجح في التصدي لـ127 تسديدة، وهو الرقم الأعلى بين جميع حراس الدوري خلال الموسم، ما يؤكد قدرته على المنافسة في أعلى المستويات رغم تقدمه في العمر.

ويمثل التعاقد مع دوبرافكا صفقة منخفضة التكلفة بالنسبة لتوتنام، مع توفير عنصر الخبرة والضغط الإيجابي على كينسكي للمحافظة على مستواه خلال الموسم الجديد.

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