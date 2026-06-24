كأس العالم - هافيرتز: أونداف؟ نحن فريق واحد.. وأريد أن أكون قدوة

أعرب كاي هافيرتز عن سعادته البالغة بالمستويات التي قدمها دينيز أونداف زميله في المنتخب الألماني.

وشارك أونداف كبديل أمام كوت ديفوار وسجل هدفين قاد بها ناسيونال مانشافت للفوز 2-1 والتأهل لدور الـ 32 قبل جولة على النهاية.

وقال كاي هافيرتز عبر صحيفة دي تسايت الألمانية: "كنا بحاجة إلى دينيز أونداف، خصوصا في المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار، إذ سجل هدف الفوز لنا".

وأضاف "يمكننا اللعب بشكل جيد معا، سواء أكنتُ خلفه أم بجانبه. أنا سعيد لأي زميل ينجح في تقديم أداء جيد. نحن فريق واحد".

وأتم تصريحاته "لست من النوع الذي يصرخ ويحمس الجميع قبل المباريات. لدينا لاعبون آخرون يتولون هذا الدور، مثل جوشوا كيميش وأنطونيو روديجر وباسكال جروس، لكنني أيضا أريد أن أكون قدوة عندما لا تسير الأمور كما نريد".

وللمباراة الثانية على التوالي يساهم أونداف تهديفيا بعدما شارك كبديل ضد كوراساو وسجل هدفا وصنع 2 في اللقاء.

لدولي الألماني أصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية في كأس العالم 2026 برصيد 5 مساهمات بواقع 3 أهداف وتمريران حاسمتان.

ويساهم أونداف بهدف لكل 11 دقيقة في المباريات بكأس العالم حتى الآن.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.