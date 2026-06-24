خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع حسام حسن في صفقة انتقال حر

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه بشأن ضم حسام حسن لاعب مودرن سبورت السابق.

حسام حسن النادي : لاعب حر الاتحاد السكندري

وفسخ حسام حسن تعاقده مع مودرن سبورت وبات لاعبا حرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد السكندري أتم اتفاقه بشأن ضم حسام حسن لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ولعب حسام حسن لصفوف أندية طلائع الجيش، والداخلية، وسموحة، والأهلي، بالإضافة إلى الأهلي الليبي، وأخيرا مودرن سبورت.

وانضم حسام حسن صاحب الـ 32 عاما إلى مودرن سبورت في يناير 2025.

وشارك في 23 مباراة مع مودرن سبورت بكافة البطولات سجل خلالهم 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري، وهدف في كأس الرابطة.

يذكر ان الاتحاد السكندري تعاقد مع حمزة الجمل لتولي تدريبه في الموسم الجديد.