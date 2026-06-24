كأس العالم - نجم إيران: ندرك مدى أهمية مباراة مصر بالنسبة لكرة القدم الإيرانية

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 18:08

كتب : FilGoal

احتفال هدف إيران ضد نيوزيلندا

أوضح علي رضا جهانبخش جناح المنتخب الإيراني أن فريقه عليه مواجهة مصر بنفس الروح والطاقة التي ظهر بها أمام بلجيكا.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات صباح السبت.

وقال جهانبخش لقناة فيفا: "في المباراة الأخيرة أمام مصر، علينا الحفاظ على نفس الطاقة التي لعبنا بها ضد بلجيكا، وخاصة هذه الوحدة والتكاتف".

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وأضاف "منتخب إيران يقدم أداءً جيداً في الظروف الصعبة، وقد أظهرنا مدى وحدتنا وتكاتفنا. أعتقد أن هذه صفة مشتركة بين جميع الإيرانيين حول العالم. حاولنا إظهار ذلك في المباراتين السابقتين".

وتابع "أتمنى أن نحافظ على هذه العقلية في المباراة الأخيرة ضد مصر، نريد أن نحقق نتائج جيدة، ونسعد الشعب الإيراني، ونُظهر للعالم أن الإيرانيين شعب يحب السلام ويريد الاستمتاع بكرة القدم ولحظاتها".

وظهر جهانبخش في 4 نسخ من كأس العالم بقميص إيران.

وأكمل "لا أعتقد أنني بحاجة إلى الحديث عن أهمية مواجهة مصر. الجميع يعرف مدى أهميتها ومدى قيمة تحقيق نتيجة إيجابية فيها لكرة القدم الإيرانية".

وأردف "هدفنا الأساسي يجب أن يكون التأهل، وأن ننقل نفس الطاقة والروح والرغبة التي كانت لدينا أمام بلجيكا إلى مباراة مصر".

وأتم "مصر منتخب جيد جدا ولديه لاعبون مميزون، ولن تكون المباراة سهلة. لكن الشيء الذي نتحكم فيه هو أن ندخل بكل قوتنا وأن نبذل كل ما لدينا لتحقيق أفضل نتيجة. هذا هو الهدف المشترك للجميع، ونعلم جميعا مدى أهمية هذه المباراة لكرة القدم الإيرانية".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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علي رضا جهانبخش إيران مصر كأس العالم
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