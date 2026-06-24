كأس العالم - زيارة قطرية لإسماعيل كونيه بعد إصابته بكسر مضاعف

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 16:05

كتب : FilGoal

إصابة إسماعيل كوني - قطر ضد كندا

قام حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة القطري وعاصم مادبو لاعب منتخب قطر بزيارة إسماعيل كونيه لاعب منتخب كندا في مدينة فانكوفر.

وذلك للاطمئنان على صحته، بعدما أصيب خلال لقاء المنتخبين قبل أيام.

وكان رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم في استقبالهما.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32 كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر

وتعرض كونيه لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من عاصم مادبو في المباراة التي انتهت بالفوز 6-0.

No photo description available.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للروح الرياضية والعلاقات الطيبة داخل وخارج الملعب، مع خالص التمنيات للاعب بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

إلى ذلك، أعلن منتخب كندا نجاح الجراحة التي أجراها إسماعيل كونيه عقب تعرضه لكسر مضاعف خلال مواجهة قطر في كأس العالم 2026.

وأوضح حساب الاتحاد الكندي: "خضع إسماعيل كونيه لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في ساقه".

وأضاف "من المتوقع أن يتعافى تماما، لكنه سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم 2026. ستعود أقوى يا إسماعيل".

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

فيما توقف رصيد منتخب قطر عنده نقطة وحيدة بالتساوي مع البوسنة.

ويلتقي منتخب قطر في الجولة الأخيرة أمام البوسنة يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساءً.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخب كندا أمام سويسرا في مباراة تحديد متصدر المجموعة.

قطر كأس العالم كندا عاصم مادبو إسماعيل كونيه
نرشح لكم
كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32 كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران بعد ولاده ابنه.. دوكو يعود لمعسكر بلجيكا وسط حفاوة كبيرة من زملائه كأس العالم - مدافع السعودية: عالجنا أخطاء مباراة إسبانيا.. ونستهدف التأهل أمام كاب فيردي
أخر الأخبار
كأس العالم - زيارة قطرية لإسماعيل كونيه بعد إصابته بكسر مضاعف ساعة | في المونديال
سبورت: أتلتيكو مدريد يضع فلاهوفيتش ضمن خياراته حال رحيل جوليان ألفاريز ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32 2 ساعة | في المونديال
مورينيو: حب ريال مدريد هو ما أعادني.. وسأحاول أن أجعل مبابي لاعبا أفضل 2 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا 3 ساعة | في المونديال
إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران 4 ساعة | في المونديال
سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول موعد انضمام عاصم مرعي لمعسكر منتخب مصر 4 ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531753/كأس-العالم-زيارة-قطرية-لإسماعيل-كونيه-بعد-إصابته-بكسر-مضاعف