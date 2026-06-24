كأس العالم - زيارة قطرية لإسماعيل كونيه بعد إصابته بكسر مضاعف

قام حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة القطري وعاصم مادبو لاعب منتخب قطر بزيارة إسماعيل كونيه لاعب منتخب كندا في مدينة فانكوفر.

وذلك للاطمئنان على صحته، بعدما أصيب خلال لقاء المنتخبين قبل أيام.

وكان رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم في استقبالهما.

وتعرض كونيه لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من عاصم مادبو في المباراة التي انتهت بالفوز 6-0.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للروح الرياضية والعلاقات الطيبة داخل وخارج الملعب، مع خالص التمنيات للاعب بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

إلى ذلك، أعلن منتخب كندا نجاح الجراحة التي أجراها إسماعيل كونيه عقب تعرضه لكسر مضاعف خلال مواجهة قطر في كأس العالم 2026.

وأوضح حساب الاتحاد الكندي: "خضع إسماعيل كونيه لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في ساقه".

وأضاف "من المتوقع أن يتعافى تماما، لكنه سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم 2026. ستعود أقوى يا إسماعيل".

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

فيما توقف رصيد منتخب قطر عنده نقطة وحيدة بالتساوي مع البوسنة.

ويلتقي منتخب قطر في الجولة الأخيرة أمام البوسنة يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساءً.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخب كندا أمام سويسرا في مباراة تحديد متصدر المجموعة.