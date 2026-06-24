سبورت: أتلتيكو مدريد يضع فلاهوفيتش ضمن خياراته حال رحيل جوليان ألفاريز

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن الصربي دوشان فلاهوفيتش يعد المرشح الأبرز لتعويض الأرجنتيني جوليان ألفاريز في أتلتيكو مدريد حال رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت سبورت إلى أن تصريحات ألفاريز عقب فوز منتخب الأرجنتين على منتخب النمسا في كأس العالم أعادت الجدل بشأن مستقبله، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار اللاعب وعدم رغبته في تسهيل رحيله.

ويعد فلاهوفيتش فرصة متاحة في سوق الانتقالات، إذ ينتهي عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو المقبل، وسط تأكيدات بعدم توصله لاتفاق بشأن التجديد.

وبدأ المهاجم الصربي مسيرته الاحترافية مع بارتيزان بلجراد قبل انتقاله إلى فيورنتينا، حيث سجل 49 هدفًا في 98 مباراة خلال موسمين ونصف، ما دفع يوفنتوس للتعاقد معه في يناير 2022 مقابل 85 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى يوفنتوس، أحرز فلاهوفيتش 58 هدفًا خلال ثلاثة مواسم ونصف، وتوج بلقب كأس إيطاليا 2024، إلا أن أرقامه التهديفية تراجعت في الموسم الماضي من 17 هدفًا إلى 10 أهداف.

ويبحث المهاجم الصربي حاليًا عن تحدٍ جديد لإعادة إطلاق مسيرته، في ظل اهتمام أتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته إذا غادر ألفاريز الفريق.