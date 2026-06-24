كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 15:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

يدخل 97 لاعبا الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم وهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من الغياب عن دور الـ32.

وشهدت الجولتين الأولى والثانية حصول 97 لاعبا على بطاقات صفراء.

وفي حالة حصول أحدهم على بطاقة صفراء أخرى خلال مباراة الجولة الثالثة، سيغيب عن لقاء دور الـ32 في حالة تأهل منتخب بلاده.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر

وأصبح لتفادي البطاقات الصفراء أهمية كبيرة، خاصة مع احتمالات تأثيرها على تأهل أو خروج المنتخبات، فعدد البطاقات الصفراء والحمراء (اللعب النظيف) يؤثر في ترتيب المجموعة إذا تساوت الفرق في النقاط والمواجهات المباشرة وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

ويتواجد الثلاثي مروان عطية وأحمد فتوح ومهند لاشين ضمن اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراة دور الـ32، في حالة حصول أحدهم على بطاقة صفراء أمام إيران.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات صباح السبت.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استحدث نظاما جديدا يخص البطاقات الصفراء مع زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 وإضافة دور الـ32.

إذ تلغى البطاقة الصفراء الواحدة مرتين، الأولى بعد نهاية مرحلة المجموعات والثانية بعد ربع النهائي.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات غياب سيدني لوبيز كابرال مدافع كاب فيردي وتيبوهو موكوينا لاعب وسط جنوب إفريقيا بسبب حصولهما على بطاقتين صفراوين.

منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران بعد ولاده ابنه.. دوكو يعود لمعسكر بلجيكا وسط حفاوة كبيرة من زملائه كأس العالم - مدافع السعودية: عالجنا أخطاء مباراة إسبانيا.. ونستهدف التأهل أمام كاب فيردي كأس العالم - لاعب السعودية: مواجهة كاب فيردي بمثابة نهائي.. وعازمون على التأهل
أخر الأخبار
كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32 3 دقيقة | في المونديال
مورينيو: حب ريال مدريد هو ما أعادني.. وسأحاول أن أجعل مبابي لاعبا أفضل 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا ساعة | في المونديال
إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران 2 ساعة | في المونديال
سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول موعد انضمام عاصم مرعي لمعسكر منتخب مصر 2 ساعة | كرة سلة
كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر 2 ساعة | في المونديال
غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531751/كأس-العالم-بينهم-3-مصريين-97-لاعبا-يواجهون-خطر-الغياب-عن-دور-الـ32