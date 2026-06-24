كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32

يدخل 97 لاعبا الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم وهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من الغياب عن دور الـ32.

وشهدت الجولتين الأولى والثانية حصول 97 لاعبا على بطاقات صفراء.

وفي حالة حصول أحدهم على بطاقة صفراء أخرى خلال مباراة الجولة الثالثة، سيغيب عن لقاء دور الـ32 في حالة تأهل منتخب بلاده.

وأصبح لتفادي البطاقات الصفراء أهمية كبيرة، خاصة مع احتمالات تأثيرها على تأهل أو خروج المنتخبات، فعدد البطاقات الصفراء والحمراء (اللعب النظيف) يؤثر في ترتيب المجموعة إذا تساوت الفرق في النقاط والمواجهات المباشرة وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

ويتواجد الثلاثي مروان عطية وأحمد فتوح ومهند لاشين ضمن اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراة دور الـ32، في حالة حصول أحدهم على بطاقة صفراء أمام إيران.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات صباح السبت.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استحدث نظاما جديدا يخص البطاقات الصفراء مع زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 وإضافة دور الـ32.

إذ تلغى البطاقة الصفراء الواحدة مرتين، الأولى بعد نهاية مرحلة المجموعات والثانية بعد ربع النهائي.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات غياب سيدني لوبيز كابرال مدافع كاب فيردي وتيبوهو موكوينا لاعب وسط جنوب إفريقيا بسبب حصولهما على بطاقتين صفراوين.