مورينيو: حب ريال مدريد هو ما أعادني.. وسأحاول أن أجعل مبابي لاعبا أفضل

شدد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد على أنه عاد لتدريب الفريق بسبب حبه له.

جوزيه مورينيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد تعيين مورينيو مدربا للفريق لمدة موسمين خلفا لألفارو أربيلوا.

وقال مورينيو عبر مجلة Vanity Fair: "خلال فترتي في برشلونة حظيت بوقت رائع على المستوى العائلي، ابنتي ذهبت إلى برشلونة وكان عمرها شهرا واحد، بينما ولد ابني هناك، لقد قضينا 4 سنوات رائعة هناك ولا يمكنني الشور بشكل سيء نحوهم".

وواصل "ولكن كرة القدم هي كرة القدم، وأنا لعبت ضد برشلونة عدة مرات، بداية من تشيلسي ثم إنتر ثم ريال مدريد، أعتقد أن القدر وضعنا ضد بعضنا".

وأكمل "في النهاية لا أنكر حبي لريال مدريد ولهذا عدت، ولكنني لا أملك أي شعور سيء يتعلق ببرشلونة على الإطلاق، أنا فقط أستمتع باللعب ضدهم، لأنك في كرة القدم تستمتع باللعب ضد الأفضل لأنه يدفعك لتخرج أفضل ما لديك".

وتابع "لا أحب الانتقادات التي تتعلق بطريقة اللعب، أعتقد أن الناس تعمل وتحاول الفوز بأفضل طريقة مناسبة لفريقك، على سبيل المثال أعتقد أن أرسنال إذا حاول أن يكون مانشستر سيتي الثاني لما كان سيفوز، ولهذا عليك احترام الفائز".

واستمر "لا أقارن إنتر تحت قيادتي بأرسنال الحالي، إنتر الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع المباراة الدفاعية الأسطورة التي خضناها ب10 لاعبين لأكثر من ساعة، كنا قد فزنا قبلها على برشلونة 3-1، والناس لا تتحدث عن تسجيل 3 أهداف ضد برشلونة ويضفلون الحديث عن أفضل أداء دفاعي قدمه فريق يلعب بعشرة لاعبين ضد أفضل فريق بالعالم بذلك الوقت".

وأردف "كرة القدم تتعلق أيضا باللعب الجميل وتسجيل العديد من الأهداف، برشلونة ينظر إليه على أنه يلعب كرة قدم رائعة لأنه يسجل الكثير من الأهداف ولكن هناك تناقض، لأن أكثر فرق سجل أهدافا بموسم واحد بتاريخ كرة القدم الإسبانية هو ريال مدريد في 2012 بتسجيل 121 هدفا والحصول على 100 نقطة، كيف يسمى هذا فريقا دفاعيا".

وشدد "كنت أحب الكلاسيكو في فترة رونالدو وميسي، أنا لم أشاهده فقط ولكنني لعبته، وحتى بعد كل هذه السنوات أقابل الكثير من الناس في الشارع ويقولون لي إن العالم كان يتوقف من أجل هذه المباريات".

وأضاف "الناس لم تعد تنظر للكلاسيكو كالسابق، الأمر لم يتعلق فقط بريال مدريد وبرشلونة وإسبانيا ولكنه تعلق بالعالم كله، وبالطبع كريستيانو وميسي كانا من الأساطير وكانا الأفضل في العالم، ريال مدريد أفضل فريق في العالم وبرشلونة واحد من الأفضل بعد ريال مدريد، الأمر كان يشبه مواجهات نادال مع فيرديد أو دجوكوفيتش، حتى لو أصبح هناك لاعبين تنس شباب حاليا ولكن محبي الرياضة ينظرون إلى الأوقات السابقة، ومباريات الكلاسيكو كانت مميزة أيضا".

وتابع "المختلف في ريال مدريد؟ التاريخ، تاريخ ريال مدريد لا يمكن مقارنته مع أي فريق آخر، أعتقد أن تلك القمصان البيضاء تحتوي على نوعا من السحر، كان من الممكن أن يكون اللون مختلفا ولكن ريال مدريد كان سيظل كما هو لأن ريال مدريد هو التاريخ".

وعن الانتقادات الموجهة لمبابي قال: "علي أن أرى بعيني وأن أفهم كل شيء، كل ما أعرفه هو ما أقرأه بوسائل الإعلام وما أشاهده، أحتاج أن أعرف اللاعبين، هذا ليس وقت الكلام ولكنه وقت التحلي بالهدوء والتحليل والتواصل والحصول على أجوبة، لأنه في النهاية كل ما أريده هو مساعدة اللاعبين ليكونوا أفضل مساعدة الفريق، لست هنا لأنتقد، كل ما يمكنني أن أقوله إن مبابي لاعب ظاهرة، وسأحاول مساعدته ليكون أفضل".

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم وتوج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.