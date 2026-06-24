كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر

استعاد منتخب إيران خدمات مدافعه روزبه جشمي قبل مواجهة مصر في كأس العالم يوم السبت.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات صباح السبت.

وذكرت وكالة تسنيم الإيراني أن جشمي تعافى من الإصابة التي ضربته في الأيام الأخيرة.

وشارك روزبه جشمي بشكل كامل مع بقية اللاعبين في التدريبات، دون أي قيود.

المدافع البالغ من العمر 32 عانا والذي لعب 40 مباراة دولية بقميص إيران، لم يلعب أي دقيقة في كأس العالم 2026.

وشهد المران مراسم لتكريم علي رضا جهانبخش بمناسبة خوضه مباراته الدولية رقم 100.

وخلال الحصة التدريبية، ظهر لاعبو المنتخب الإيراني بروح معنوية عالية وحماس كبير، وراجعوا ونفذوا الخطط التكتيكية للجهاز الفني.

وسيغادر المنتخب الإيراني يوم الأربعاء على متن رحلة مباشرة إلى سياتل، من أجل الاستعداد لمباراته الثالثة في دور المجموعات من كأس العالم أمام مصر.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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