كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا

يستعد ألفونسو ديفيز نجم منتخب كندا لخوض أولى دقائقه في كأس العالم أمام سويسرا يوم الأربعاء، حسبما ألمح مدربه جيسي مارش.

ويصطدم منتخب كندا بنظيره السويسري في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وقال مارش في تصريحات للصحفيين: "الخبر السار هو أن حالة ألفونسو ديفيز تبدو رائعة، وهو يتدرب، ويبدو بحالة جيدة".

وأضاف "لياقته ممتازة، وهو جاهز للانطلاق ومتحمس. سنرى كيف تسير الأمور، لكنني أتوقع أن يشارك ضد سويسرا".

وغاب ألفونسو ديفيز عن مباراتي البوسنة وقطر بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ويتصدر منتخب كندا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا الوصيف.

وتنظم كندا كأس العالم 2026 رفقة الولايات المتحدة والمكسيك.

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الثانية بكأس العالم مع البوسنة وقطر وسويسرا.