كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 13:58

كتب : FilGoal

ألفوسنو ديفيز - كندا

يستعد ألفونسو ديفيز نجم منتخب كندا لخوض أولى دقائقه في كأس العالم أمام سويسرا يوم الأربعاء، حسبما ألمح مدربه جيسي مارش.

ويصطدم منتخب كندا بنظيره السويسري في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وقال مارش في تصريحات للصحفيين: "الخبر السار هو أن حالة ألفونسو ديفيز تبدو رائعة، وهو يتدرب، ويبدو بحالة جيدة".

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر بعد ولاده ابنه.. دوكو يعود لمعسكر بلجيكا وسط حفاوة كبيرة من زملائه غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران

وأضاف "لياقته ممتازة، وهو جاهز للانطلاق ومتحمس. سنرى كيف تسير الأمور، لكنني أتوقع أن يشارك ضد سويسرا".

وغاب ألفونسو ديفيز عن مباراتي البوسنة وقطر بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ويتصدر منتخب كندا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا الوصيف.

وتنظم كندا كأس العالم 2026 رفقة الولايات المتحدة والمكسيك.

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الثانية بكأس العالم مع البوسنة وقطر وسويسرا.

ألفونسو ديفيز كندا سويسرا
نرشح لكم
كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران بعد ولاده ابنه.. دوكو يعود لمعسكر بلجيكا وسط حفاوة كبيرة من زملائه كأس العالم - مدافع السعودية: عالجنا أخطاء مباراة إسبانيا.. ونستهدف التأهل أمام كاب فيردي كأس العالم - لاعب السعودية: مواجهة كاب فيردي بمثابة نهائي.. وعازمون على التأهل كأس العالم - تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 قبل الجولة الأخيرة.. والتي ودعت
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا 42 دقيقة | في المونديال
إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران ساعة | في المونديال
سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول موعد انضمام عاصم مرعي لمعسكر منتخب مصر ساعة | كرة سلة
كأس العالم - طارمي: أتمنى أن نعيش هذا الشعور أمام مصر ساعة | في المونديال
غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن تدريب مصر استعدادا لمواجهة إيران 2 ساعة | في المونديال
بعد ولاده ابنه.. دوكو يعود لمعسكر بلجيكا وسط حفاوة كبيرة من زملائه 3 ساعة | في المونديال
رومانو: تشيلسي يتفوق على إنتر ويخطف ماركو باليسترا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - مدافع السعودية: عالجنا أخطاء مباراة إسبانيا.. ونستهدف التأهل أمام كاب فيردي 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531748/كأس-العالم-مدرب-كندا-يلمح-لمشاركة-ألفونسو-ديفيز-أمام-سويسرا