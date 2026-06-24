إبراهيم حسن يكشف موعد السفر لسياتل من أجل مواجهة إيران

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 13:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن البعثة ستتوجه إلى مدينة سياتل يوم الأربعاء في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، من أجل مواجهة إيران.

وذلك على متن طائرة خاصة يوفرها فيفا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في السادسة من صباح السبت.

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وأوضح إبراهيم حسن أن المنتخب سيخوض مرانه في تمام الثامنة مساءً بتوقيت سياتل يوم 24 يونيو، السادسة صباح يوم 25 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، ثم نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إيران في تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

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