سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول موعد انضمام عاصم مرعي لمعسكر منتخب مصر

كشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن موقف عاصم مرعي من الانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "عاصم مرعي سينضم لمنتخب مصر بداية الأسبوع المقبل وذلك بعد الراحة السلبية التي سيحصل عليها نظرا للموسم الشاق الذي مر به، وهو متواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027.

وكان منتخب مصر قد فاز وديا على ليبيا بنتيجة 106-64 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم الخاصة بقارة إفريقيا برصيد 4 نقاط.

خلف مالي المتصدر بـ6 نقاط وأنجولا الثاني بـ5 نقاط، ويأتي منتخب أوغندا في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط